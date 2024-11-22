النشرة: 18 شهيدًا في الغارة الإسرائيلية على بلدة فلاوى البقاعية

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة فلاوى إلى 18 شهيدًا.

في وقت سابق، أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، إلى أنه في اليوم العنيف جداً على ‎بعلبك ‎الهرمل، تم استهداف كل من: مقنة، بيت شاما، يونين، بريتال، السفري، حور تعلا، بوداي، وادي ام علي، فلاوى، النبي شيت، عمشكي، نبحا، وحوش الرافقة".

وأعلن في تصريح أنه "قد بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 47، والجرحى 22"، مضيفا "لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، بحثاً عن مفقودين".