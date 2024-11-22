أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة فلاوى إلى 18 شهيدًا.
في وقت سابق، أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، إلى أنه في اليوم العنيف جداً على بعلبك الهرمل، تم استهداف كل من: مقنة، بيت شاما، يونين، بريتال، السفري، حور تعلا، بوداي، وادي ام علي، فلاوى، النبي شيت، عمشكي، نبحا، وحوش الرافقة".
وأعلن في تصريح أنه "قد بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 47، والجرحى 22"، مضيفا "لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، بحثاً عن مفقودين".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 18 شهيدًا في الغارة الإسرائيلية على بلدة فلاوى البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.