شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قضى التحالف الوطنى على العشوائية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على وصول الدعم للأكثر احتياجا والقضاء على العشوائية في العمل الأهلى حيث انتهج التحالف الوطنى منذ بداية عمله

استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولم يدخر وقتا ولا جهدا من أجل تقديم يد العون للمستحقين في كافة المجالات، وتتوالى مبادراته لينتشر في كافة المحافظات وتنوع الخدمات، فقد أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى العديد من المبادرات ليتسابق أعضاءه في تقديم الخدمات للأسر الأكثر.



ويعمل التحالف الوطنى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية. فالهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.