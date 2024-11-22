مي عمر تكشف سبب غيابها خلال الفترة الأخيرة .. وهذا ما قالته عن مسلسلها "إش - إش"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية مي عمر سبب غيابها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن إنشغالها بتصوير مسلسل "إش - إش" الذي إعتبرته أقوى عمل لها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت عمر صوراً لها، وعلقت قائلة :"عارفة إني كنت مختفية الفترة اللي فاتت وفاتني حاجات كتير، بس كنت مشغولة بحاجة أكبر وأحلى و أهم من أي حاجه عملتها قبل كده، كنت بصور مسلسلي الجديد "إش-إش"، واللي بكل ثقة أقدر أقول إنه إن شاء الله هيكون أقوي مسلسل عملته وأكتر شخصية ممتعة ومختلفة لعبتها في حياتي، متحمسة أوي إنكم تشوفوا الشغل ده، وإن شاء الله يعجبكم زي ما أنا كنت مستمتعة بكل لحظه من تصويره".