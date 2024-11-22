محامي ضحايا شون ديدي يواجه تهمة قضائية كبيرة

ميرنا وليد - بيروت - يواجه المحامي توني بوزبي، الذي يمثل أكثر من 120 ضحية مزعومة للنجم العالمي شون ديدي، دعوى قضائية بتهمة الاعتداء من قبل امرأة، تُعرف باسم جين دو، التي تزعم أنه اعتدى عليها أثناء قضية طلاق.



وبحسب بعض الصحف المحلية فإن "دو" تزعم أن بوزبي دخل في "نوبة غضب" في مكان عام ودفع كأس شمبانيا في وجهها، مما أدى إلى كسر أحد أسنانها. كما تتهمه بالإهمال الطبي، مدعية أنه أساء التعامل مع قضيتها، مما كلفها ملايين الدولارات. وقع الاعتداء المزعوم قبل عدة سنوات.

