شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال باميلا هايدن إحدى بطلات سلسلة The Simpsons بعد 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة الصوتية باميلا هايدن من سلسلة الرسوم المتحركة الأشهر The Simpsons، والتى أدت صوت ميلهاوس والعديد من الشخصيات الأخرى في العرض لأكثر من 35 عامًا، أنها ستتقاعد.

أدت هايدن صوت ميلهاوس فان هوتن - الصديق المقرب ذو الشعر الأزرق لبارت سيمبسون - لما يقرب من 700 حلقة منذ بدء العرض لأول مرة في عام 1989.

ستكون حلقتها الأخيرة هى Treehouse Of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes، والتى ستُذاع فى 24 نوفمبر الجارى.

بالإضافة إلى ميلهاوس أدت هايدن أيضًا صوت شخصيات بما فى ذلك الفتى المتنمر فى المدرسة جيمبو جونز، وابن نيد فلاندرز رود، وزوجة رئيس ويجام سارة وصديقة ليزا جاني باول.