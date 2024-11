بيل بيكسي من التمثيل إلى الإخراج .. رحلة نجم لا تُنسى

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرة وفاة الممثل العالمي بيل بيكسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تحت إسم ويلفريد بايلي بيكسي، ابن بائع متجول وصاحب متجر، نشأ كطفل وحيد في الخمسينيات، حيث أظهر شغفًا مبكرًا بالتمثيل.

درس في مدارس سان فرانسيسكو، ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي حيث درس القانون، قبل أن يقرر التفرغ للفن. انتقل إلى لوس أنجلوس حيث بدأ مسيرته في مجال التمثيل.

انطلق بيكسي في عالم التلفزيون في عام 1959، مع ظهور في مسلسل "The Many Loves of Dobie Gillis"، ليصبح لاحقًا معروفًا بشخصيته في مسلسل "My Favorite Martian" (1963). وبعد ذلك، قدم سلسلة من الأفلام والمسلسلات الناجحة مثل "The Courtship of Eddie's Father" (1969)، حيث حصل على ترشيح لجائزة إيمي. لكنه أصبح أيقونة عالمية بدوره كـ "دكتور ديفيد بروس بانر" في مسلسل "The Incredible Hulk" (1977)، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم التلفزيون والسينما.

استمر بيكسي في العمل كمنتج ومخرج، وعُرف بعمله مع كبار النجوم والمشاريع التي ساهم فيها خلف الكواليس. في عام 1991، تم تشخيصه بسرطان البروستاتا، وبالرغم من مرضه، واصل العمل حتى وفاته في 21 نوفمبر 1993 عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.