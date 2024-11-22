شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض، والفنان عادل الفار من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصرى بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن اهم أفلامه "هيستيريا"١٩٩٨" شجيع السيما "٢٠٠٠ و "زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و " حارة البنات " ٢٠٠٥ و " بون سوارية "٢٠١٠ ومن اهم

مسلسلاته " الكومى " ٢٠٠١ و " ٩ شارع السلام " ٢٠٠٣ و " دائرة الإشتباه " ٢٠٠٦ و "صاحب السعادة"٢٠١٤.

كما شارك في زوج نقاوة(عايدة رياض) وفى فيلم " الواد لا لا "٢٠٠٣. ومن اهم أغانية "مين سرق العمود " و " الواد الفلفل " و " لولو " و "إحنا الشباب" و "أنا باشتغل نفسى" و"شيبسى" و "شيكو بكا" و "حد يشترى أخويا".

وتعرض عادل الفار لحالة نفسية سيئة بعد وفاة نجله شادي في 2022، حيث تُوفِى شادى، نجل الفنان عادل الفار، وهو شاب في الثلاثين من عمره، بشكل مفاجئ، بعدما تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتم دفنه في مقابر الأسرة وتلقى العزاء بالمقابر.