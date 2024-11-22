بيرني ساندرز: اتهامات الجنائية الدولية ضد نتانياهو وغالانت قائمة على أساس قوي

أشار السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، الى ان "اتهامات الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت قائمة على أساس قوي"، مؤكدا انه "إذا لم يحترم العالم القانون الدولي فسننحدر نحو المزيد من الهمجية".

واضاف :"نتانياهو وغالانت شنا هجمات عشوائية ضد المدنيين وسببا لهم معاناة لا يمكن تصورها".