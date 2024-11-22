الامارات | تحديد عطلة اليوم الوطني في القطاع الخاص

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد عطلة اليوم الوطني في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.
ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.
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