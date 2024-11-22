الامارات | «الأرصاد»: انخفاض في الحرارة.. وضباب من اليوم إلى الإثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف في مناطق مختلفة من الدولة، بدءاً من اليوم إلى الإثنين المقبل، مع تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر في نشرته اليومية، أن طقس اليوم سيكون رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن هناك فرصة لتشكّل ضباب أو ضباب خفيف، صباح غدٍ، على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خصوصاً على السواحل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب غرباً أحياناً نهاراً في عمق الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس رطباً بعد غد مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وتستمر فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح الإثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.