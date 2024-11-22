الامارات | شرطة أبوظبي: تحديد مكان الحجز الذكي للمركبة مسؤولية مالكها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شرطة أبوظبي إنها تسمح للمستفيدين من خدمة الحجز الذكي للمركبات، بتحديد موقع الحجز المناسب لهم، والعناية بالمركبة وتشغيلها لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل، من خلال تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة، مع إمكانية تحريكها عند الحالات الطارئة فقط.

جاء ذلك في سياق ردها على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، حول ما إذا كان هناك إلزام بحجز المركبة عند منزل صاحبها، للاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات.

وبدأت شرطة أبوظبي في يونيو 2019 تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها، بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، عن طريق تثبيت جهاز في المركبات المحجوزة، وفق تقنية متطورة ترتبط إلكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات، وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر الموقع الإلكتروني، التي تتيح لهم حجز مركباتهم في منازلهم أو اختيار المكان المناسب لهم وعلى مسؤوليتهم في أي مكان على مستوى الدولة، ما يسمح لهم بالعناية بالمركبة وتشغليها، لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل.

وأضافت: «يمكن لمالك المركبة استخدامها في الحالات الطارئة بعد الحصول على موافقة رسمية، بحيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحريكها لأي موقع».

واستفاد أكثر من 13 ألف متعامل في إمارة أبوظبي من خدمة الحجز الذكي المنزلي للمركبات، عبر مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين والخدمات الإلكترونية، خلال العام الماضي، شملت جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، والشاحنات والحافلات.

وذكرت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوافرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين، ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات، وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على الخدمة وفك الحجز، من بداية تقديمها عن طريق القنوات الإلكترونية إلى انتهاء فترة الحجز.

ودعت السائقين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، لتمكين مالك المركبة من إبقائها تحت رعايته خلال مدة الحجز في الموقع الذي يختاره.

وتبلغ رسوم الخدمة 15 درهماً عن كل يوم حجز، كما يمكن التقديم على الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، وكذلك إمكانية طلب الخدمة المميزة التي تتيح زيارة الفني المختص إلى موقع المتعامل المراد حجز المركبة فيه، مقابل رسوم إضافية للخدمة المميزة.

ويعتمد جهاز الحجز الذكي في عمله على تقنية متطورة ترتبط إلكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات، وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة، وتشمل الخدمة الذكية جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، والشاحنات والحافلات، وكذلك أغلبية المخالفات المرورية متاحة للاستفادة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات.

ويمكن للسائق التوجّه بالمركبة المراد حجزها إلى مركز الخدمة، وتقديم المستندات المطلوبة وتشمل الهوية وملكية المركبة، وتثبيت جهاز الحجز الذكي من قبل الجهة المختصة، والتوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 ظهراً، وإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي إلى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء الحجز.

ويمكن للسائق إتمام جميع المعاملات المرورية خلال فترة الحجز الذكي، ومنح المتعامل مهلة 48 ساعة لتسليم جهاز الحجز بعد انتهاء فترة الحجز.

• 15 درهماً رسوم حجز عن كل يوم للمركبة.