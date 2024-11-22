الإسعاف الإسرائيلي: نقل 3 مصابين إلى مستشفى رمبام أصيبوا نتيجة التدافع أثناء توجههم للملاجئ في حيفا والكريوت

اعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن نقل 3 مصابين إلى مستشفى رمبام أصيبوا نتيجة التدافع أثناء توجههم للملاجئ في حيفا والكريوت. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الاسرائيلي انه "رصدنا 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا تم اعتراض بعضها".

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