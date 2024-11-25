رئيس بلدية برج البراجنة أطلق صرخة استغاثة: نعاني شحّ الموارد لانعدام الجباية وتزايد المتطلبات

أطلق رئيس بلدية برج البراجنة، عاطف حسن منصور صرخة استغاثة في وجه التحديات الكبرى التي تواجه البلديات، ومنها بلدية برج البراجنة، "التي تعتبر خط الدفاع الأول عن حاجات المواطنين وخدماتهم الأساسية"، موضحا ان "البلدية تعاني شحّ الموارد، حيث انعدمت الجباية، في حين تزايدت المتطلبات بشكل يفوق قدرتها على تحمل الأعباء".

واضاف في بيان: "بات الوضع خطيراً جداً، خاصة في ما يتعلق بعدم القدرة على دفع المرتبات وتقديم الحاجات الضرورية والخدمات الأساسية، مثل صيانة البنى التحتية، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، وإزالة الردم من الطرق الناتج عن استهدافات العدو داخل الأحياء. إلى جانب ذلك، تراكم النفايات يشكّل أزمة بيئية وصحية إضافية، مما يزيد من معاناة المواطنين الصامدين في أرضهم".

وتابع: "للتذكير، البلديات الكبرى، مثل بلدية برج البراجنة، أصبحت على شفير التوقف عن العمل بسبب النقص الحاد في السيولة، ما يهدد بانهيار كامل للنظام البلدي. هذا يستدعي، وبإلحاح، اتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة من قبل الدولة، تتمثل في وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة تمويل البلديات، وتأمين مصادر دخل مستدامة لتخفيف الضغط وضمان استمرارية العمل البلدي.كما يتوجب تخصيص مبالغ عاجلة لدعم البلديات في هذا الظرف الاستثنائي، لتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي، ولو بالحد الأدنى".

وختم: "ينبغي التعامل مع هذه الحال كأولوية وطنية من قبل الحكومة، لأن انهيار البلديات يعني تعطل الحياة اليومية للمواطنين وزيادة المعاناة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد".