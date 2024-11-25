شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين، جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.

وقالت الأمانة إن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، معززة بـ 4٫032 فردًا و 1٫811 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. رسائل تحذيرية

ضاعفت الأمانة جهودها للتعامل مع الحالة المطرية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

وتهيب أمانة جدة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا لتأثر المحافظة بأمطار رعدية وتساقط البرد، ورياح شديدة، وارتفاع الأمواج.

كما تدعو للابلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.