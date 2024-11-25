 دنيا سمير غانم تهنّئ ميرفت أمين بيوم ميلادها.. استعانت بهذه الأغنية

دنيا سمير غانم: كل سنة وأنتِ طيبة أمي الثانية

دنيا سمير غانم تهنّئ ميرفت أمين بيوم ميلادها- سكرين شوت من ستوري دنيا على إنستغرام

عمل درامي منتظَر لـ دنيا سمير غانم في موسم دراما رمضان 2025

"جوما" عمل درامي منتظَر لـ ميرفت أمين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - هنّأت الفنانة، الفنانةبيوم ميلادها، والذي احتفلت به الأخيرة أمس الأحد 24 نوفمبر وسط مجموعة كبيرة من أعمالها الفنية المتنوّعة، التي قدّمتها ما بين شاشة السينما والتلفزيون.وقد شاركتمحبيها ومتابعيها صورةً لها عبْر خاصة "الستوري" بحسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة الفنانة الكبيرة، وفي خلفيتها أغنية "جانا الهوى" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. ومكتوب عليها: "كل سنة وأنتِ طيبة، أمي الثانية.. ربنا يخليكي لينا بحبك أوي".للمرة الثانية، تخوض الفنانة دنيا سمير غانم تجربة مسلسلات الـ15 حلقة، في رمضان المقبل، من خلال مسلسلها الجديد "عايشة الدور"، وهو العمل الذي تعود به إلى جمهورها، بعدما تغيّبت الموسم الماضي؛ حيث كان آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "جت سليمة" الذي عُرض في رمضان 2023.وتظهر دنيا سمير غانم خلال أحداث "عايشة الدور" بشخصية فتاة شديدة الثراء، وتتعرض للعديد من المواقف، وقد تظهر في شخصيات مختلفة حسب كل موقف، وذلك في إطار كوميدي. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.يمكنكِ قراءة: اتجاه لتأجيل فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم إلى عيد الفطر 2025على جانب آخر، تشارك الفنانة ميرفت أمين في عمل درامي جديد يحمل اسم "جوما"، ومنتظَر عرضه عقب الانتهاء من تصوير مشاهده.وتظهر ميرفت أمين في حكاية "جوما" بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دَورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي -التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت أمين للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياتها، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي. والحكاية يشارك في بطولتها: محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد. ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»