هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير وسموتريتش يعارضان جهود التسوية مع لبنان ولكنهما لا يهددان بتفكيك الحكومة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "بن غفير وسموتريتش يعارضان جهود التسوية مع لبنان ولكنهما لا يهددان بتفكيك الحكومة"، لافتةً الى أن "نتانياهو سيجري محادثات فردية مع كل عضو بالمجلس الوزاري لإقناعهم بالتسوية وتفادي المفاجآت".

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