السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إيطاليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم ، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الايطالية السيد أنتونيو تاجاني، وذلك على هامش مشاركة سموه في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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