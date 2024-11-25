السعودية | العُلا تتألق في معرض “كريستيان ديور مصمم الأحلام”ضمن موسم الرياض 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، يحتفي معرض “كريستيان ديور مصمم الأحلام”، المقام في المتحف الوطني السعودي بالرياض، بجمال واحة العُلا، الكنز التاريخي والطبيعي في منطقة المدينة المنورة، إذ خصص المعرض قسمًا فنيًا مستوحى من سحر العُلا، يعكس جمالها الفريد من خلال تصاميم مبتكرة تجسد أشعة الشمس التي تغمر الرمال الذهبية للصحراء، مما يخلق تجربة تجمع بين إرث الماضي وأصالة الطبيعة وأناقة الحاضر.

ويتيح المعرض للزوار التأمل في رؤية فنية تحتفي بالتناغم بين عراقة العُلا وتصاميم دار ديور العالمية، ليعيش الزوار تجربة بصرية غامرة مستوحاة من تراث المنطقة.

كما يسلط المعرض الضوء على تأثير واحة العُلا في إلهام المصممين العالميين، ليبرز جمال الطبيعة والثقافة السعودية للعالم.

ويُعد معرض “كريستيان ديور مصمم الأحلام” واحدًا من ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، والذي يستمر حتى 2 أبريل 2025، ليتيح لعشاق الموضة والفن فرصة استثنائية لاستكشاف إبداعات ديور ضمن أجواء تعكس الروح الثقافية للمملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط