السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، بمعالي وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، وذلك على هامش مشاركة سموه في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

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