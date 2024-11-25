سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سقط 16 شخصًا وفقد ستة أشخاص، إضافة إلى إصابة العشرات من الأشخاص جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة التي ضربت قرى جبلية في جزيرة سومطرة بإندونيسيا، والتي دمرت أيضًا على أكثر من 130 هيكتارًا من الأراضي الزراعية.

وتساقطت الصخور والأشجار من على جبل عقب هطول أمطار استوائية، بالإضافة إلى فيضان الأنهار على ضفتيها؛ مما أدى إلى تدمير أربع مناطق في إقليم نورث سومطرة، حيث جرفت المياه المنازل ودمرت المزارع.

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