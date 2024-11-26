إعلام إسرائيلي: إصابتان ووقوع أضرار مباشرة في نهاريا جراء رشقة صاروخية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع أضرار مباشرة في نهاريا جراء رشقة صاروخية.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، وقوع إصابتين في نهاريا نتيجة الرشقة الصاروخية.

في هذا السياق، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بلاغ أنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.