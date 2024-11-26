شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: الصحافة والإعلام سيظل لهما الدور المهم والأقوى والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته في اختياره عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متمنيا أن يكون دور المجلس قويا ومؤثرا في المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد المحسن سلامة في تصريحات له، أن هناك تحديات ضخمة تستدعى لرؤية كبيرة من قبل التشكيل الجديد لهذه المرحلة، مضيفا أن الصحافة والإعلام سيظل لهما الدور المهم والأقوى.

وتابع عبد المحسن سلامة :" على التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دور مهم في المرحلة المقبلة، بإذن الله يكون لدينا مجلس متناغم".