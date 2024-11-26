شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الخياط: تطوير المؤسسات الصحفية والاهتمام بالعنصر البشرى أولوية والان مع تفاصيل الخبر

وجه عمرو الخياط، عضو الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للقيادة السياسية على ثقتها لاختياره عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة، مضيفا أن مهنة الصحافة تواجه تحديات كبيرة تستدعى لرؤية متكاملة .

وقال عمرو الخياط في تصريحات له، إن الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى ستعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات لعودة الصحافة لعصرها الذهبى.

وأشار عمرو الخياط الى التشكيل الجديد للهيئة سيعمل على ما بدأ التشكيل السابق من تطوير المؤسسات القومية والاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتأهيله للارتقاء بمستوى الأداء المهني، هذا الى جانب الحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية واستثمارها.