سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم

ذكر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه "يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم"، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية مع استمرار الحرب على غزة وسط مجازر يوميه يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

وقال إن "التهجير الطوعي في غزة سيكون مفتاحا للحل في الضفة الغربية"، مضيفا "الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي أن نتولى الإدارة المدنية في غزة".

ورأى أنه "إذا نجحنا في تشجيع الهجرة الطوعية في غزة فمن الممكن تطبيق ذلك أيضا في الضفة".