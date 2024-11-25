خارجية أميركا: لا نعتقد أننا توصلنا بعد لاتفاق بشأن لبنان وما تزال هناك خطوات يتعين علينا اتخاذها

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان"

وأعلنت "أننا لا نعتقد أننا توصلنا بعد لاتفاق بشأن لبنان وما تزال هناك خطوات يتعين علينا اتخاذها".

وأضافت "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان لكن ذلك يحتاج إلى موافقة الجانبين".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.