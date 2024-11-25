وزير الدفاع الإسرائيلي: سأعمل بشكل مكثف وسريع من أجل إقامة جدار على الحدود مع الأردن

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "أنني سأعمل بشكل مكثف وسريع من أجل إقامة جدار على الحدود مع الأردن". وسبق وأعلن الجيش الإسرائيلي، "إنشاء فرقة إقليمية شرقية"، بهدف "تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود الشرقية". ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع الأراضي الفلسطينية.

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