تعرّف على عوامل الخطورة المسببة لمرض النقرس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_هناء جبريل

أوضح تجمع القصيم الصحي عوامل الخطورة المسببة لمرض النقرس.

حيث ذكر في إنفو جرافيك عبر منصة إكس، أن مرض النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك في الدم، مما يسبب آلاما شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم واحمرار وارتفاع في درجات حرارة الجسم.

وبين أن عوامل الخطورة تكمن في الأطعمة التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريك مثل اللحوم والبقوليات، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي يكون فيها حمض اليوريك مرتقعا مثل الصدفية.

وأشار إلى أن من مسبباته تناول بعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريك مثل مدرات البول، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تلف الكلى والسمنة وداء السكري، وأمراض الأوعية الدموية.

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