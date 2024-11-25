السعودية | وزير الخارجية يشارك في الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بشأن الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) مع نظرائهم من بعض الدول العربية ، التي حملت عنوان (معًا لاستقرار الشرق الأوسط)، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية.

وألقى سموه خلال الجلسة كلمة أكد فيها على أهمية تعزيز الشراكات المتعددة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تطرق للمستجدات في غزة ولبنان ،مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات دون قيود، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عبر حل الدولتين.

كما أكد سموه على ضرورة خفض التصعيد في لبنان واحترام سيادته، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتوصل لحل دائم للأزمة في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية فيها.

حضر اللقاء ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

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