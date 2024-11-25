حزب الله: استهدفنا بالصواريخ نهاريا وقاعدة راوية الشمالية في الجولان وتجمعا لقوات العدو في شوميرا

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، قاعدة راوية الشمالية (مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188، وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات) في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية".

وفي بيان آخر، أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية".

كما أعلن أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:15 من اليوم الاثنين 25-11-2024، مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية".