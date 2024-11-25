تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف Galaxy A56 من الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم إصدار سامسونج المرتقب Galaxy A56، والذي يأتي بتصميم جديد لوحدة الكاميرة الخلفية.

يظهر هاتف Galaxy A56 بتصميم يحاكي الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف Galaxy A بشكل كبير، إلا أن هذا الإصدار يتميز بتصميم مختلف إلى حد ما في الكاميرة الخلفية.

ولقد تميزت الكاميرة الخلفية في الإصدارات السابقة من السلسلة بتصميم منفصل لكل مستشعر في إعدادات الكاميرة، بينما تتميز الكاميرة في A56 بوحدة مميزة بتصميم رأسي بيضاوي باللون الأسود والذي يتضمن المستشعرات الثلاثة للكاميرة.

كما يظهر الهاتف بتصميم أنحف للإطار السفلي، وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تهدف بهذا التصميم الجديد لوحدة الكاميرة التمييز بين الإصدارات المتوسطة والمميزة من هواتف Galaxy.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن Galaxy A56 يأتي بترقية في كاميرة السيلفي، كما سيدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1580، كما ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر مارس من العام المقبل.

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