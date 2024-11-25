تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير هاتف من الفئة المتوسطة بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتنافس عمالقة الصين لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بأكبر سعة للبطارية، إلا أن شاومي تستهدف تطوير إصدار من الفئة المتوسطة بقدرة بطارية ضخمة بسعة 7000 mAh وأيضاً معالج Snapdragon 8s Elite.

كشفت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” عن خطط شاومي التي تعمل على تطوير إصدار جديد من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بميزة رئيسية في سعة كبيرة للبطارية، مع معالج جديد.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف شاومي يأتي برقاقة Snapdragon 8s Elite أو 8s Gen 4، وتعد رقاقة Snapdragon 8s Elite تحديث لرقاقة Snapdragon 8s Gen 3، كما يستهدف هذا الإصدار دفع آداء متوازن بين إستهلاك الطاقة والآداء.

ومن المقرر أن يقدم معالج Snapdragon 8s Elite تحسينات كبيرة في الآداء مقارنة بالإصدار السابق، إلا أنه لن يأتي بمستوى الآداء الذي تشتهر به الإصدارات المميزة من الرقاقات.

أيضاً إلى جانب السعة الكبيرة للبطارية 7000 mAh، من المقرر أن يأتي هاتف شاومي المتوسط بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

من جانب أخر أكد موقع “Digital Chat Station” على أن شاومي تعمل على إختبار آداء أكثر من سعة للبطارية، وسرعات مختلفة في الشحن السريع، على أن تأتي البطارية بسعة تصل إلى 7500 mAh، وتصل قدرة الشحن إلى 100W.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن الإصدار المرتقب قد يكون هاتف Redmi Turbo 4 Pro، أو هاتف Redmi K90، إلا أن شاومي لم تؤكد بشكل رسمي على هذه التفاصيل حتى الآن.

المصدر