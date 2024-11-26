شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير تنتقد بطء أبل في طرح تحديثات الذكاء الاصطناعي.. والشركة تدافع والان مع تفاصيل الخبر

وضعت شركة Apple بصمتها على دخولها إلى عصر الذكاء الاصطناعي هذا العام بإطلاقها تطبيق Apple Intelligence، ولكن عام 2024 شهد أيضًا العام الذي كانت فيه خطة Apple المتدرجة لإصدار تحديثات الميزات أبطأ من المعتاد، وقد لا يكون عام 2025 مختلفًا كثيرًا.

وفقًا لبلومبرج، قامت شركة Apple بدفع عدد غير محدد من الميزات التي كان من المفترض أن تصل مع تحديث iOS 19 العام المقبل ، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد المنفذ أيضًا أن ترقية Siri المخطط لها والتي من شأنها أن تمنحها المزيد من القدرة على المحادثة قد تأخرت حتى ربيع عام 2026.

وأُبلغت أن عددًا أكبر من المعتاد من الميزات المقرر إطلاقها في iOS 19 (بخلاف Siri الجديدة) قد تم تأجيله بالفعل حتى ربيع عام 2026 (عندما يتم إطلاق iOS 19.4)"، كما جاء في تقرير بلومبرج لا يختلف الموضوع كثيرًا عما اتبعته Apple حتى الآن مع iOS 18.

بعد أسابيع قليلة من مؤتمر WWDC 2024 في يونيو، وردت أنباء تفيد بأن الشركة أرجأت بعض ميزات Siri وApple Intelligence الواعدة، و بعض هذه الميزات، بما في ذلك التكامل الموعود مع تطبيقات الطرف الثالث، لم تصل بعد ومن المتوقع طرحها للجمهور العام المقبل.

فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، ألمح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل إلى أن الشركة تتخذ نهجًا بطيئًا وحذرًا فيما يتعلق بإصدار ميزات جديدة في مجموعة Apple Intelligence.

وقال كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، لـ "رويترز": "يمكنك طرح شيء ما في السوق ثم يصبح فوضويًا نوعًا ما، وجهة نظر أبل تقول دعونا نحاول الحصول على كل جزء بشكل صحيح ونصدره عندما يكون جاهزًا".

الان ، لم تواجه أجهزة Apple Intelligence نفس النوع من المشاكل التي واجهتها المنتجات المنافسة مثل ChatGPT من OpenAI، أو Gemini من Google، أو Copilot من Microsoft ، والأدوات التوليدية مثل تلك المذكورة أعلاه لديها بالفعل مجموعة من المشاكل المتأصلة، مثل الهلوسة، واختلاق الحقائق غير الدقيقة بشكل صارخ، والجنون.

في تجربته مع تطبيق Pixel Studio من Google، لاحظ جو مارينج من Digital Trends أن التطبيق يولد صورًا مثيرة للمشاكل بشكل عميق، مثل صورة سبونج بوب المتأثرة بالنازية .

كما إن طبيعة منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعرضة للخطأ والتي تم توثيقها جيدًا قد تفسر أيضًا سبب تردد شركة Apple في الدخول في شراكة كاملة مع الذكاء الاصطناعي في برمجياتها، ومن غير المستغرب أن تلتزم شركة Apple Intelligence في الغالب بالسيناريوهات ذات المخاطر المنخفضة بدلاً من مطاردة أهداف طموحة مع تحذير من المخاطر العالية والمكافآت العالية.

وفي الوقت نفسه، تخاطر شركة أبل أيضًا بالتخلف عن المنافسة ، فقد قامت شركات مثل جوجل ومايكروسوفت بالفعل بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في قلب المنتجات الشعبية مثل Workspace وOffice 365، إلى جانب التكامل على مستوى نظام التشغيل هنا وهناك.

ولا يزال أمامنا أكثر من نصف عام قبل أن نتعرف على ما تخطط له Apple لنظام التشغيل iOS 19، علاوة على ذلك، لا تزال العديد من ميزات iOS 18 التي تم عرضها قبل أشهر في مؤتمر Apple السنوي للمطورين في انتظار الإصدار العام.

بالنظر إلى المنافسة، تخطط Google الآن لعرض ابتكاراتها الكبيرة في نفس الإطار الزمني تقريبًا مثل Apple، و أصدرت الشركة بالفعل المعاينة الأولى للمطورين لنظام Android 16 وتهدف إلى الوصول إلى استقرار المنصة في النصف الأول من العام.

لا يعني هذا بالضرورة أن جوجل تهدف إلى إفساد حدث يونيو المبهر الذي تنظمه أبل والذي يتناول تحديثات البرامج السنوية، أو هكذا تؤكد شركة البحث العملاقة. ومع ذلك، مع تأخر إطلاق ميزات أبل، فإن جوجل لديها فرصة لإبهار عشاق الهواتف الذكية بحيل برمجية جديدة قبل أبل.