تكنولوجيا: Oppo تطلق جهاز Oppo Pad 3 اللوحي بتصميم نحيف وخفيف وبمعالج Dimensity 8350

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo اليوم بشكل رسمي جهاز Oppo Pad 3 اللوحي الذي يأتي بتصميم نحيف وخفيف، ويعد أول الأجهزة اللوحية المميزة بمعالج Dimensity 8350.

يتميز جهاز Oppo Pad 3 بشاشة IPS LCD بحجم 11.61 إنش، ودقة عرض 2000 في 800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 480Hz، وسطوع بنسبة 700 nits، كما تأتي الشاشة بتصميم يضم طبقة طلاء مضاده للإنعكاسات، حيث تعمل على خفض التوهج بنسبة 97%.

وينطلق الجهاز اللوحي برقاقة معالج Dimensity 8350، كما يدعم الجهاز الإدخال بقلم Pencil 2، والذي يتوفر بشكل مجاني لطلبات الحجز المسبق.

أيضاً يتميز الجهاز بتصميم فائق النحافة 6.3مم، ووزن خفيف 536 جرام، كما تدعم Oppo هذا الإصدار ببطارية مميزة بقدرة 9520 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

كما يضم Oppo Pad 3 كاميرة أمامية وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة الأمامية دقة 1080 بيكسل، بينما تدعم الخلفية دقة 4K، ويأتي الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية، كما ينطلق بواجهة ColorOS 15 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 15.

ويتميز الجهاز بأبعاد 7:5، كما يدعم تشغيل اثنان من التطبيقات جنباً إلى جنب لتعدد المهام في الوضع الأفقي للعرض، ويقدم الجهاز عدد من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل رسم دائرة للبحث عن المحتوى.

ويتوفر Oppo Pad 3 بثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الفضي، والبنفسجي، والأزرق، كما يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 275 يورو، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار في الأسواق العالمية بعلامة OnePlus Pad 2 Go التجارية.

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