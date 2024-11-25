مشاركات درامية جمعت عمرو محمود ياسين بـ نجله محمود جونيور قبل تعاونهما في رمضان 2025

أحدث تعاوُن بين الثنائي في موسم دراما رمضان 2025

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"عيشها بفرحة" وسبب اختيار والده له

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"اللي مالوش كبير" نقطة فاصلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - كيمياء خاصة تجمع الفنان الشاب" ووالده الكاتب والمؤلفإذ اجتمعا معاً في أكثر من عمل درامي كُتب له النجاح، سواء بشهادة الجمهور أو النقاد. ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرّف إلى أبرز الأعمال التي تعاوَن فيها الثنائي.من جديد يجدد الثنائي تعاونهما في الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر 2025، من خلال مسلسل "" الذي أعلن القائمون عليه بدء تصويره خلال اليومين الماضيين.وقد حرَص الفنان كريم فهمي الذي يتقاسم البطولة مع النجمة، على توثيق اللحظات الأولى لتصوير المسلسسل، وذلك من خلال نشر مجموعة صور من الكواليس عبْر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، ظهر فيها برفقة نجوم وأبطال المسلسل، وسط حالة من السعادة والبهجة ظهر عليها الجميع؛ معلقاً: "أول يوم ليا من تصوير مسلسل وتقابل حبيب، يا رب نقدملكم مسلسل يليق بكم".وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية الاجتماعية، وكانت التحضيرات للمسلسل الجديد قد استغرقت العديد من الأشهر الماضية؛ لاختيار الفنانين المُشاركين بالمسلسل أمام ياسمين عبدالعزيز.ويشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" عددٌ آخر من النجوم، وهم: خالد سليم، نيكول سابا،بسنت شوقي، أنوشكا، صلاح عبد الله. والعمل من إخراج محمد الخبيري."عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" التي حققت نجاحاً كبيراً بعد أن حصدت نسب مشاهدات مرتفعة، ويرجع ذلك إلى أكثر من سبب، أبرزها: قصة الحكاية المختلفة والمبنية على علاقة الحب التي وُلدت بين الممثل صاحب الشهرة الكبيرة، والفتاة التي دخلت مجال الإخراج بعدما مرت بأزمة صحية تسببت في فقدان قدرتها على السير.ومن بين أبطال هذه الحكاية: الحفيد الموهوب للنجم محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"؛ إذ ظهر خلال أحداث هذا العمل بشخصية "جلال"، الذي تعرّض لصدمة عاطفية من الفتاة التي ربطته بها علاقة غرامية. وقد كشف "جونيور" في مقابلة سابقة له مع «الخليج 365» عن كواليس ترشُّحه لهذا الدور؛ إذ قال: "والدي المؤلف عمرو محمود ياسين هو مَن رشّحني لهذا الدور؛ لأنه كان يراني في هذه الشخصية في أثناء كتابته لها على الورق، وعلى الرغم من اعتراضي على اسم الشخصية؛ فإنه أقنعني في النهاية بها، وهذا الأمر جعلني أقوم بإلغاء جميع الارتباطات الأخرى من أجل المشاركة في هذا المسلسل، وبعيداً عن دور أو شخصية "جلال"، كانت لديّ رغبة كبيرة لكي أشارك في عمل فني به توعية إنسانية".ولعب بطولة "عيشها بفرحة" كل من: هبة مجدي، هاني عادل وعدد كبير من الفنانين والقصة من إخراج ألبير مكرم.كان للثنائي أيضاً عمل درامي ناجح وهو مسلسل ""، والذي ظهر من خلاله "جونيور" بشخصية "مالك"، والتي نالت إعجاب الكثيرين من متابعي المسلسل، الذين تعلّقوا بمشهد قتله في الحلقة الأخيرة من العمل.واعتبر "جونيور" أن هذا الدور هو من أنجح الأدوار التي قدّمها منذ انطلاقه في عالم التمثيل والفن؛ لكون المساحة التمثيلية التي مُنحت له كانت كبيرة؛ بل واستطاع من خلال شخصية "مالك" التي قدّمها، ترك أثر لدى متابعي العمل.ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تتخلله لحظات رومانسية، ولاسيّما بين "غزل" ياسمين عبدالعزيز، و"الخديوي" أحمد العوضي. وقد ضم العمل عدداً آخر من النجوم، وهم: محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، مصطفى سالم، بدرية طلبة، عايدة رياض، وإيمان السيد. ومن إخراج مصطفى فكري.

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"نصيبي وقمستك 2" بداية درامية مميزة

قدّم الكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين سلسلة طويلة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي اعتمد من خلاله على حكايات منفصلة متصلة، حققت جميعها وقت عرضها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وكان لنجله محمود جونيور بصمة في سلسلة والده الدرامية الناجحة؛ إذ شارك في الجزء الثاني من العمل "نصيبي وقسمتك 2".

واسترجع "جونيور" كواليس مشاركته في هذا الجزء؛ موضحاً أن المشاركين به لم يعرفوا وقتها أنه نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، وأيضاً حفيد الفنان الكبير محمود ياسين.

لافتاً إلى أن هذا الأمر سبّب له نوعاً من أنواع الارتياح النفسي؛ حتى لا يجد المشاركون معه في المسلسل حرجاً في التعامل معه. منوّهاً إلى أنه في نهاية تصوير مشاهد المسلسل، عرَف الجميع أن والده هو عمرو محمود ياسين.

وقد تناول مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" قصصاً مختلفة، تتكون كلّ قصة من 5 حلقات، وتناقش قضايا المرأة المختلفة في المجتمع والزواج والعمل.



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