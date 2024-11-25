ثلاثة عروض لـ فيلم سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - ينطلق فيلم "سلمى وقمر" للمخرجة عهد كامل في عرضه العالمي الأول بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، وذلك ضمن قسم روائع عربية، الذي يركّز على القصص الأكثر جاذبية في المنطقة، إلى جانب الأصوات الرائدة والمواهب البارزة.
يحظى الفيلم بعرض أول احتفالي يوم الجمعة 6 ديسمبر في تمام الساعة 7 مساءً بميدان "الثقافة- المسرح" ثم يشهد عرضين آخرين جماهيريين، يومي السبت 7 ديسمبر الساعة 16:15 مساءً في ميدان الثقافة- قاعة سينما 4، والسبت 14 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً بنفس القاعة.
يتتبع الفيلم "سلمى"، فتاة سعودية متمردة من عائلة غنية، وُلدت لأم صارمة تعاني من مشاعر الحزن، وأب محب ولكنه غائب بسبب إدمانه للعمل. وقمر، شاب سوداني، ترك عائلته وانتقل إلى جدة ليكسب لقمة عيشه من خلال قيادة سيارة سلمى. ربما كان قمر يقود سيارتها، لكنه ساعدها في النهاية على تولّي دفة قيادة حياتها.
الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة: رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية ستموت في العشرين، ورنا علم الدين، وقصي خضر. يضم فريق العمل أيضاً المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين. والمنتج للفيلم لمرشح اليمن الرسمي لجائزة الأوسكار "المرهقون"، بالإضافة إلى الفيلم السوداني الرائد "وداعاً جوليا".
يمكنكِ قراءة طرح البرومو الدعائي لفيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي "ضي"
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يحظى الفيلم بعرض أول احتفالي يوم الجمعة 6 ديسمبر في تمام الساعة 7 مساءً بميدان "الثقافة- المسرح" ثم يشهد عرضين آخرين جماهيريين، يومي السبت 7 ديسمبر الساعة 16:15 مساءً في ميدان الثقافة- قاعة سينما 4، والسبت 14 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً بنفس القاعة.
أحداث فيلم "سلمى وقمر"تدور أحداث الفيلم في مدينة جدة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني. تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولّي دفة القيادة.
يتتبع الفيلم "سلمى"، فتاة سعودية متمردة من عائلة غنية، وُلدت لأم صارمة تعاني من مشاعر الحزن، وأب محب ولكنه غائب بسبب إدمانه للعمل. وقمر، شاب سوداني، ترك عائلته وانتقل إلى جدة ليكسب لقمة عيشه من خلال قيادة سيارة سلمى. ربما كان قمر يقود سيارتها، لكنه ساعدها في النهاية على تولّي دفة قيادة حياتها.
أبطال فيلم "سلمى وقمر"تلقّى فيلم "سلمى وقمر"، وهو أول فيلم من إخراج عهد كامل، دعماً من OSN وملتقى القاهرة السينمائي، وصندوق البحر الأحمر، وصندوق جلوبال سكرين في المملكة المتحدة. وهو قصة مؤثرة تُظهر تداخُل المجتمع السوداني في المملكة العربية السعودية كما لم يحدث من قبل.
الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة: رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية ستموت في العشرين، ورنا علم الدين، وقصي خضر. يضم فريق العمل أيضاً المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين. والمنتج للفيلم لمرشح اليمن الرسمي لجائزة الأوسكار "المرهقون"، بالإضافة إلى الفيلم السوداني الرائد "وداعاً جوليا".
يمكنكِ قراءة طرح البرومو الدعائي لفيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي "ضي"
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».