شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة تداول السعودية»: تنفيذ الحزمة الثانية من تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة تداول السعودية التنفيذ الناجح للحزمة الثانية من تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول من خلال شركاتها التابعة: تداول السعودية وإيداع ومقاصة.

ويأتي إطلاق الحزمة الثانية من هذه التحسينات استكمالًا للمرحلة الأولى التي أطلقت في عام 2022م، وتعد هذه التحسينات الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية بهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، وتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية جديدة.

ويندرج تطبيق هذه التحسينات في إطار جهود مجموعة تداول السعودية لتعزيز تقدم السوق المالية السعودية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جذابة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.