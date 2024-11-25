الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح النعيمي والسويدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2024

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الاثنين)، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه علي راشد عبد الله النعيمي، بمناسبة زفاف نجله راشد، على كريمة عبد الله خليفة سيفان السويدي، في أبوظبي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين الزفاف، متمنياً لهم حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.