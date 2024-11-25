الخليج اليوم .. مصر والكويت يطالبان بالوقف الفوري للنار في غزة ولبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصر والكويت على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والعمل على خفض التصعيد لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع نظيره الكويتي عبدالله اليحيا، الأحد، في الكويت، خلال الزيارة التي يقوم الوزير المصري لدولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، أن الوزيرين أكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس المصري وأمير دولة الكويت لتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأعرب وزير الخارجية المصري ونظيره الكويتي عن تطلعهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في ظل الراوابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت.

وأكد الوزيران أهمية متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والقنصلية والثقافية، التي تمخضت عن الدورة الـ١٣ للجنة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، والعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة، بالإضافة إلى التحضير للدورة الـ١٤ المقرر انعقادها بالكويت، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات.

وتشهد زيارة وزير الخارجية المصري إلى دولة الكويت التباحث مع كبار المسئولين الكويتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

واستهل الوزير المصري زيارته للكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وتناولا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب.

وأبدى وزير الخارجية المصري تطلع القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الكويت، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.