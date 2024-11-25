الخليج اليوم .. بكلمة عربية.. رونالدو يشعل منصات التواصل قبيل مواجهة النصر ضد الغرافة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو يلفظ كلمة عربية أثناء دخوله إلى ملعب "البيت" للمشاركة في تدريبات نادي النصر السعودي قبيل مواجهة مضيفه نادي الغرافة.

وظهر في مقطع فيديو عدد من الشباب وهم يتجمعون بالقرب من الممر الذي يخرج منه اللاعبون لخوض التدريبات في ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، وعندما ظهر رونالدو طلب منه المشجعون التوقيع على قمصان حملوها معهم وهو ما استجاب له "الدون".

وعندما انتهى النجم البرتغالي من التوقيع قال باللغة العربية: "خلاص"، في إشارة إلى أنه لن يوقع أكثر من ذلك.

وأثارت هذه الكلمة من رونالدو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر مضيفه الغرافة مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة ضمن مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل نادي النصر حاليا المركز الثاني بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط بينما يشغل الغرافة المركز السادس بأربع نقاط.