"الجديد": لبنان تبلّغ رسميا اتفاق وقف إطلاق النار لكنه يلتزم الصمت حرصًا على إنجاح الاتفاق

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن لبنان تبلّغ رسمياً اتفاق وقف إطلاق النار لكنه يلتزم الصمت حرصاً على إنجاح الاتفاق.

في حين أبلغت الدوائر الأميركية إعلاميي البيت الأبيض بقرب إعلان وقف إطلاق النار، والمتوقع أن يكون يوم الأربعاء.

وأضافت معلومات الجديد أن هناك تفاصيل صغيرة لا تزال قيد المناقشة، لكنها لن تؤثر على جوهر الاتفاق الذي سيعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

كما أشارت المعلومات إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت التنسيق مع الوزراء لتأمين نصاب جلسة خاصة للتوافق رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار وبنصاب الثلثين.