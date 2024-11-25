الجبهة الداخية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال الجولان عقب رصد صواريخ من لبنان

أعلنت الجبهة الداخية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال الجولان عقب رصد صواريخ من لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.