شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مبادرات جديدة لدعم التنمية في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة في مختلف محافظات مصر، وتشمل المبادرات عدة برامج دعم في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتستهدف هذه المبادرات تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية لتوفير فرص عمل، وتقديم خدمات طبية وتعليمية للمناطق النائية، كما تعمل المبادرات على تطوير مهارات الشباب وتوفير فرص التدريب لتمكينهم من دخول سوق العمل.

وتعكس هذه المبادرات التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التنموية. ويسعى التحالف من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار خطة مصر التنموية الشاملة.