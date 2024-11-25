الجيش الإسرائيلي زعم أنه هاجم أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية ومنصة إطلاق صواريخ بمنطقة البازورية

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجم مرة أخرى أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت". كذلك زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "استهدف منصة إطلاق صواريخ بمنطقة البازورية انطلقت منها صواريخ نحو نهاريا صباح اليوم".

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