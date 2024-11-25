بالفيديو- مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة.. و هذا ما إرتدته

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الأردنية مي سليم بأحدث إطلالتها على متابعيها، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من كواليس إحدى جلسات التصور الخاصة، وظهرت بلوك رائع، فقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الازرق من دون أكمام زين بحبات الكريستال اللامعة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت مي سليم، صورة ظهرت فيها برفقة شقيقها، وبدت مي في الصورة وهي تستمتع بوقتها مع شقيقها على شاطئ البحر، وترتدي فستاناً باللون الاخضر مع قبعة بنية اللون. وتركت مي شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تضع مكياجاً على وجهها.

وأرفقت مي الصورة بتعليق اكتفت فيه بكتابة: "My Brother" "أخي".

وتفاعل المتابعون مع منشور مي، وأعربوا من خلال التعليقات عن إعجابهم بجمالها وأناقتها وعن محبتهم الكبيرة لها، كما تمنوا لها السعادة في وقتها.

