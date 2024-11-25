بأجواء رومانسية.. هاجر أحمد في أحضان زوجها أحمد الحداد

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هاجر أحمد على متابعيها، من خلال صورة مميزة و لطيفة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، الذي كان يحضنها بأجواء رومانسية مليئة بالحب.
وكانت نشرت هاجر أحمد مجموعة من الصور، كشفت من خلالها أنها رزقت بمولودها الجديد من زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، وظهرت في الصور من المستشفى وهي تحمل إبنهما في حضنها، بالإضافة إلى صور لزوجها وهو يحمل مولودهما بأجواء من الحب، وعلقت هاجر بالقول: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" "آدم احمد الحداد" 26.9.2024"، معلنةً أنها وضعت مولودها الشهر الماضي.
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