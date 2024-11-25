في آخر تطورات التحقيق.. ليام باين حاول الهرب وهذا ما حدث له بالتحديد

ميرنا وليد - بيروت - بحسب التقارير حول قضية مقتله، سقط النجم العالمي ليام باين، المعروف بنفوره من البقاء في غرف الفنادق، من شرفة فندق في بوينس آيرس حتى لقي حتفه.



وعلى الرغم من كونه تحت تأثير المخدرات وتهديده بالهروب، تركه موظفو الفندق بمفرده في غرفته.

وتُظهر لقطات المراقبة باين وهو يحمل إلى غرفته قبل وقت قصير من سقوطه المميت، بعد أن اتصل موظفو الفندق، الذين كانوا على علم بتهديداته، برقم الطوارئ 911 معربين عن خوفهم على سلامته لكنهم لم يبقوا معه. وشملت محاولات باين السابقة للهروب استخدام خرطوم حديقة للنزول من شرفة.

وتدعم الأدلة الموجودة على شرفة سفلية النظرية القائلة بأن باين كان يحاول النزول عندما سقط، وتشتبه السلطات في أن الفندق أعطى الأولوية لحماية الممتلكات على سلامة باين، مما أدى إلى وفاته المأساوية،إلا أن الفندق رفض التعليق.