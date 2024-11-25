بلحظات رائعة جمعتهما.. ستيفاني عطالله تعايد خطيبها زاف في يوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله خطيبها الفنان اللبناني زاف في يوم ميلاده، من خلال مجموعة صور اظهرت من خلالها أجمل الأوقات التي قضياها مع بعض، و ذلك عبر حسابها الخاص، و علقت على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد للشخص الوحيد الذي أتمنى رؤيته كل يوم لبقية حياتي".



و في وقت سابق، تألقت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بإطلالة لها على المتابعين، من خلال مجموعة صور من دبي، ظهرت فيها برشاقة مميزة وأنوثة بارزة، وكانت ترتدي كروب توب باللون الأبيض، من دون أكمام، مع سروال رياضي ضيق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

