شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكى قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".

ويكثف الجيش الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء لبنان في أعقاب زيارته من قبل المبعوث الأمريكى آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبرالماضي حربها على لبنان عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.