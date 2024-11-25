شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي ,والعقيق, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة، وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.



