شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "التوائم الملتصقة" يبحث دور العمل التطوعي في تطوير المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، الجلسة الحوارية التطوعية بعنوان "أثر الأعمال التطوعية على الأطفال حول العالم".

شارك في الجلسة المتطوع د. جميل عطا استشاري قلب أطفال، والمتطوع د. عبدالوهاب الجباب استشاري جراحات الأطفال، والمتطوع د. إبراهيم النعمي استشاري مخ وأعصاب أطفال، والمتطوع د. عبدالرحمن حجر استشاري زراعة القوقعة للأطفال، والمتطوع د. علي مفرح البراتي.

والمتطوعة فائقة الإدريسي أخصائية دعم نفسي وإرشادي للأطفال.



تعزيز مكانة العمل التطوعي

وتطرق المشاركون خلال الجلسة إلى تعزيز مكانة العمل التطوعي ودوره في تطوير المجتمعات، وتشجيع إشراك الشباب وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع التطوعية لاكتساب الخبرات والإسهام في العمل الإنساني، وإيراد بعض القصص الملهمة عن التطوع.

وكرم مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير د. عقيل بن جمعان الغامدي المتطوعين.